POL-GM: 260120-0067: Firmeneinbruch - Bargeld und Werkzeuge gestohlen

Marienheide / Waldbröl (ots)

Unbekannte sind am Freitag (24. Januar) in ein Firmengebäude in der Industriestraße in Marienheide-Rodt eingestiegen. Am helllichten Tag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gelangten die Täter durch eine offenstehende Tür in die Lagerhalle der Firma. Von hier aus hatten sie es auf den Bürotrakt abgesehen. Sie hebelten die die Bürotür gewaltsam auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

In Waldbröl hatten es Diebe auf eine Lagerhalle in der Walberfeldstraße abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 8:30 Uhr am Freitag (24. Januar) öffneten die Täter gewaltsam ein Metalltor und gelangten so auf das Firmengelände. Sie entfernten die Scheibe eines Rolltors und verschafften sich auf diesem Weg Zugang in die Lagerhalle. Von hier stahlen sie mehrere Werkzeuge und Geräte(Aggregat, Kompressor, Flex, und ähnliches).

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

