Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Buswartehäuschen

Bitburg-Matzen (ots)

Im Bitburger Stadtteil Matzen wurde am Buswartehäuschen eine Glasscheibe beschädigt. Der oder die bisher unbekannten Täter beschädigten die Scheibe vermutlich mit einem harten Gegenstand. Der Schaden wurde bereits im Zeitraum bis zum 15.11.2019 verursacht. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06561/9685-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

Edwin Gerten, PHK



