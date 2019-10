Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagabend 18:00 Uhr und Montagmorgen 09:00 Uhr in sechs Gartenhütten einer Kleingartenanlage in Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen.

Die Täter überstiegen zunächst den Zaun zu der Gartenanlage und drangen dann gewaltsam in die verschlossenen Lauben ein. Anschließend durchsuchten sie die Hütten und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

