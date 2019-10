Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bargeld gestohlen

Offenburg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Freiburger Straße eingedrungen und hat aus den Büroräumen einer im Erdgeschoss angesiedelten Firma Bargeld entwendet. Nach bisherigen Feststellungen ist der Unbekannte zwischen 17 Uhr und 10:30 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen gelangt. Spezialisten der Kriminaltechnik kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

