POL-OG: Weisenbach, Neudorf - Rollerfahrer mit entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag auf der B 462, in dessen Verlauf der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Offenbar kam der 17-jährige Fahrer mit seinem Motorroller gegen 12:20 Uhr im Bereich Weisenbach-Neudorf auf regennasser Fahrbahn mit seinem Zweirad in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schlingern, stürzte und rutschte daraufhin in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem aus Richtung Forbach kommenden Lastwagen zusammen. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Zweirad-Lenker durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund der medizinischen Maßnahmen und der Unfallaufnahme war die B 462 in diesem Bereich zweitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von rund 4.500 Euro abgeschleppt werden. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Momentan (15.00 Uhr) sind die abschließenden Reinigungsarbeiten im Gange, weshalb im Anschluss mit einer Freigabe der Fahrbahn gerechnet werden kann. Bis dahin wird der Verkehr durch die Polizei einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

