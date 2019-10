Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- In Tankstelle eingebrochen

Karlsruhe (ots)

Drei Unbekannte sind am Dienstag gegen 2.15 Uhr in eine Tankstelle in der Kriegsstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstüre einschlugen. Sie durchsuchten die Räume, was sie aber genau erbeuteten, ist noch unklar. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe West, Telefon 0721 666-3611, erbeten.

