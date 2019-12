Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Bergweiler

Bergweiler (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 11. Dezember 2019 ------------------------------------------------------------

Einbruch in Bergweiler

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, kam es in den frühen Abendstunden in Bergweiler zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber und verschafften sich durch aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zur Wohnung.

Im Haus wurden alle Räume durchsucht.

Als die Hausbesitzer zurückkamen hatten der/die Täter das Haus bereits verlassen.

------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell