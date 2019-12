Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Tabakdiebstahl in Wittlich

Wittlich-OT Dorf (ots)

Zum wiederholten Male wurde ein tabakverarbeitender Betrieb im Wittlicher Stadtteil Dorf Ziel eines Diebstahls größerer Mengen Tabak. Nach der ersten Tat im September 2019 hatten die Geschädigten vorgesorgt und Überwachungstechnik eingerichtet. So konnte aktuell beobachtet werden, wie 3 Tatverdächtige am 05.12.2019 gegen 23.30 Uhr das Betriebsgelände über eine normalerweise nicht genutzte Zufahrt neben einer dortigen Druckerei betraten. Hierzu wurde auch ein durch Ketten gesichertes Tor aufgebrochen. Die Täter bewegten sich eine längere Zeit auf dem Grundstück. Um 03.00 Uhr in dieser Nacht wurden dann mit einem Fahrzeug (vermutlich Sprinterklasse) insgesamt 11 Kartons Rohtabak abtransportiert. Jeder dieser Kartons wog über 100 kg und hatte die Ausmaße 120B/80H/60T. Wer hat in diesem Zeitraum ein solches Fahrzeug in diesem Bereich beobachten können? Hinweise an die PI Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

