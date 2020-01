Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240120-0064: Schutz vor Kriminalität - Polizei berät in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Schutz vor Kriminalität: Zuhause und unterwegs" laden die Senioren- und Pflegeberatung der Stadt Gummersbach und die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis am 5. Februar ein. Die Experten der Kriminalprävention erläutern an anschaulichen Beispielen, wie Diebe und Betrüger gerade die ältere Generation ins Visier nehmen. Das Themenfeld ist vielfältig - von Taschendiebstahl, dem sicheren Umgang mit EC- und Kreditkarten bis hin zu den vielfältigen Methoden von Telefonbetrügern oder Gewinnspielganoven. Aber auch individuelle Fragen können selbstverständlich gestellt werden. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Seniorentreff am Rathaus (Rathausplatz 3, 51643 Gummersbach).

