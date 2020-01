Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230120-0062: Bargeld und VW Caddy bei Firmeneinbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

Zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch (21./22. Januar) haben Unbekannte bei einem Firmeneinbruch im Ortsteil Windhagen Bargeld und einen VW Caddy erbeutet. In der Straße Lockenfeld hebelten die Einbrecher auf der Gebäuderückseite der Firma ein Toilettenfenster auf und kletterten in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Bargeld und fanden dabei auch die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus parkenden VW Caddy, mit dem sie nach der Tat davonfuhren. Der VW Caddy mit den Kennzeichen GM - XD 7030 ist weiß lackiert; auf beiden Fahrzeugseiten ist eine grüne Firmenaufschrift aufgebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

