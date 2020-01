Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210120-0059: Einbruch tagsüber - keiner merkt es

Waldbröl (ots)

An einem Vormittag wurde in ein Haus an der Hauptstraße eingebrochen, es konnten Schmuck und Wertsachen entwendet werden. Am Montag den 20.01.2020 in der Zeit von 8:20 Uhr bis 14.30 in Hermesdorf befand sich niemand zu Hause, somit konnten die Einbrecher unbeobachtet Wertsachen wie Schmuck entwenden. Ein anhand von Hebelspuren beschädigtes Fenster diente dabei als Einstiegsmöglichkeit der Einbrecher. Die Täter durchsuchten das Ober -und Untergeschoss des Hauses und beschädigten dabei mehrere Gegenstände.

