Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210120-0058: Alte Dame wird Opfer von Einbruch und Diebstahl

Wiehl (ots)

Am Montag, dem 20.01.2020, wurde nachmittags in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Dabei wurde der Schmuck einer älteren Dame entwendet. Der Täter gelang mithilfe eines Hebelwerkzeuges durch die Terrassentür in das Haus. Dort verwüstete der Einbrecher mehrere Räume und durchsuchte Schränke und Schubladen. Die Geschädigte war während des Tatvorgangs, zwischen 14:30 Uhr und 17:15 Uhr, nicht zu Hause und bemerkte den Einbruch erst, als sie nach Hause kam. (M.Ö. , L.R. , A.M.M.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell