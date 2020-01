Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220120-0060: Einbruch in Gaststätte

Marienheide (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag (20./21. Januar) sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen. Zwischen 17.00 und 09.45 Uhr hebelten die Täter einen Seiteneingang der Gaststätte auf und machten sich in der Gaststätte auf der Suche nach Bargeld. Aus einem Spiel- sowie einem Zigarettenautomaten, die beide mittels Gewalteinwirkung geöffnet wurden, entnahmen sie eine unbekannte Menge an Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell