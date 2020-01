Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "meinZuhause!" Kaiserslautern 2020: Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag und Sonntag startet die Bau- und Immobilienmesse "meinZuhause!" in den Hallen des Betzenberg-Stadions. Dort präsentieren sich zahlreiche Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Hausbau, Immobilien, Energie und Haustechnik. Mit dabei sind außerdem die Sicherheitsberater des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Polizeibeamten geben Besuchern Tipps in Sachen Einbruchschutz und halten außerdem Vorträge. Wie schütze ich mich gegen Einbrecher? Welcher Einbruchschutz ist notwendig, welcher überflüssig? Wie sicher sind SmartHome-Lösungen? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Sicherheitsberater am Samstag und Sonntag gerne.

Wann? 18.01.2020 - 19.02.2020

Wo? Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern Fritz-Walter-Straße 1 67663 Kaiserslautern

