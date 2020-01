Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Garage

Hochspeyer (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang in die Garage eines Einfamilienhauses in der Weiherstraße. Dort durchsuchten sie das unverschlossene Fahrzeug der Bewohner und stahlen hochwertige Bowlingutensilien. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweis zum Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631 / 369 2150.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell