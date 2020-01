Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nur kurz eingekauft und schon war das Fahrrad weg

Kaiserslautern (ots)

Knapp fünf Minuten war ein 78-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt am Stiftsplatz einkaufen. Das reichte Dieben aus, um sich das Fahrrad des Mannes unter die Nägel zu reißen. Der 78-Jährige lehnte das Fahrrad ungesichert im Eingangsbereich ab. Das machten sich die unbekannten Personen offenbar zunutze. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Weitere Ermittlungen dauern an.

Tipp von der Polizei: Sichern Sie ihr Fahrrad immer ab! Diebe sind blitzschnell und nutzen Gutgläubigkeit gnadenlos aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell