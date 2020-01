Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Ein 41-Jährige parkte am Montag gegen 21 Uhr sein Auto in der Straße "Am Waldschlösschen". Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Beifahrertür beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte wohl die Seite des Wagens und machte sich dann aus dem Staub. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 400 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich bitte bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/ 369 2150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell