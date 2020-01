Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Waschbär in Esslingen in misslicher Lage

Reutlingen (ots)

Esslingen-Mettingen (ES) - Rettungseinsatz für Waschbär in misslicher Lage

Ein Waschbär auf einer Dachrinne hat am Freitag, kurz nach neun Uhr, in Mettingen einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Tierrettung ausgelöst. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass das Tier in rund sechs Metern Höhe auf einem Dachrinnenknick festsitzt und nicht mehr ohne fremde Hilfe wegkommt. Beim Eintreffen der Streife bewegte der Kleinbär nur noch seine Hinterläufe und klammerte sich an der Fassade fest. Die Tierrettung Mittlerer Neckar und die Feuerwehr Esslingen rückten an und versuchten behutsam mittels Drehleiter der Feuerwehr an den Waschbären heranzukommen. Dies war dem pelzigen Fassadenkletterer vermutlich doch zu viel Nähe. Er befreite sich aus seiner misslichen Lage, kletterte noch ums Hauseck, verlor dann jedoch den Halt und stürzte ab. Nach kurzer Benommenheit ergriff er unversehrt die Flucht in Richtung Weinberge. (hs)

