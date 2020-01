Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomaten entwendet und geplündert; Einbruch

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Zigarettenautomat entwendet

In bislang unbekanntem Zeitraum ist ein Zigarettenautomat in Sielmingen gestohlen, in einem Wald bei Neuhausen aufgebrochen und ausgeräumt worden. Am Donnerstagvormittag wurde der zerstörte Automat im Horber Wald bei Neuhausen entdeckt. Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor an einem Gebäude am Rathausplatz in Sielmingen befestigt gewesen war. Bislang unbekannte Täter hatten ihn mit brachialer Gewalt von der Fassade entfernt und waren offenbar anschließend zum Ausplündern in das Waldstück gefahren. Über das genaue Diebesgut und den Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Deizisau (ES): Einbruch im Supermarkt

In einen Supermarkt in der Marktstraße ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag eingedrungen. Über eine Zugangstür gelangte der Einbrecher ins Gebäude, wo er verschiedene Räume und das Mobiliar nach möglicher Beute durchsuchte. Mit etwas Münzgeld machte sich der Dieb wieder aus dem Staub. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (ak)

