Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tresor bei Einbruch gestohlen Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Heidelberg (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Klinik in der Rudolf-Diesel-Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wuchteten die Täter die Terrassentüre brachial auf und verschafften sich so Zugang. Mit einem herausmontierten Tresor sowie einem iPad suchten die Einbrecher "wieder das Weite".

Sämtliche Behältnisse wurden durchsucht; ob jedoch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist abschließend noch nicht geklärt. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr hatte ein Verantwortlicher die Räumlichkeiten verlassen. Am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr bemerkten Bedienstete dann den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell