Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung schnell erfolgreich

Waldbröl (ots)

Vor zwei Tagen veröffentlichte die Polizei Fotos eines Mannes, der im August des vergangenen Jahres ein an einer Supermarktkasse liegengebliebenes Portemonnaie an sich nahm und später mit der darin befindlichen EC-Karte Geld vom Konto des Geschädigten abhob. Aufgrund der Veröffentlichung haben sich sowohl Zeugen als auch der Tatverdächtige selbst bei der Polizei gemeldet. Die Polizei bittet darum, in Online-Medien veröffentlichte Fotos zu entfernen. Die ursprüngliche Pressemeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4498085

