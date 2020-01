Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer verletzt Fußgänger und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verletzte am Dienstag, 14. Januar 2020, gegen 7:30 Uhr, einen Fußgänger und flüchtete im Anschluss. Der 16-Jährige aus Delmenhorst lief zu Fuß auf dem Gehweg entlang des Hasporter Damms stadteinwärts und überquerte den Einmündungsbereich der Fridtjof-Nansen-Straße.

Ein in diesem Moment in die Fridtjof-Nansen-Straße abbiegender Pkw erfasste den 16-Jährigen, so dass er zu Boden fiel. Er erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen im Bereich des Knies.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00056592).

