Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Unfallflucht mit schwarzem Pkw

Alfhausen (ots)

Eine 44-Jährige befuhr am Freitagabend mit ihrem grauen Ford S-Max die Bersenbrücker Straße in Richtung Bramsche. Als sie sich gegen 21.40 Uhr in Höhe der Kreuzung Waller Esch befand, musste sie an der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Das erkannte der Fahrer eines schwarzen Pkw zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Anschließend steuerte der Unbekannte an dem beschädigten Ford vorbei und bog nach rechts in die Straße Waller Esch ab, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro zu kümmern. Der Flüchtige war ca. 25 Jahre alt, trug ein Cappy und war mit einem Auto unterwegs, an dem Osnabrücker Kennzeichen (vermutlich OS-PA ???) angebracht waren. Die Polizei in Bersenbrück hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Telefon 05439/9690.

