Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Hunteburg: Aufbruch von Baucontainern

Hunteburg (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende, vermutlich aber in der Nacht zu Sonntag, im Neubaugebiet Sonnenfeld in zwei Baucontainer eingebrochen. Die Täter schlichen sich auf die beiden Grundstücke, hebelten die Tore der zwei Container auf und nahmen diverse elektrische Werkzeuge mit. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den beiden Straftaten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

