Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebstahl - Junge Frau wurde abgelenkt und bestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 31.01.2020, 14.30 Uhr

Im Schnellrestaurant verdeckte eine Unbekannte mit einem Blatt Papier die Sicht auf den Tisch und entwendete dabei ein Handy, bevor sie wieder verschwand.

Am Freitagnachmittag saß die 25-Jährige an einem Tisch eines Schnellrestaurants und verzehrte ihr Gericht. Währenddessen kam eine unbekannte Frau an den Tisch und sprach sie in einer ihr unbekannten Sprache an. Die junge Frau hatte aber kein Interesse an einem Gespräch und reagierte zunächst nicht.

Doch anstatt weiterzugehen, habe die Unbekannte mit einem Blatt Papier, auf dem große Buchstaben gestanden haben, über dem Tablett der 25-Jährigen herumgewedelt.

Nachdem die Frau schließlich wieder gegangen war, stellte sie fest, dass ihr Handy nicht mehr auf dem Tisch lag, sondern offensichtlich von der Unbekannten gestohlen wurde.

Die Geschädigte beschrieb die Trickdiebin als etwa 40 bis 45 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie habe eine schlanke Statur, lange braune Haare, ein fahles Gesicht und insgesamt ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell