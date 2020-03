Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen zu Unfall an der Meller Landstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag an der Ecke Meller Landstraße/Auf-und Abfahrt zur A33 ereignete. Ein Nissan SUV bog gegen 13.10 Uhr von der Autobahnabfahrt nach links auf die Meller Landstraße in Richtung Voxtrup ab und stieß dabei mit einem stadteinwärts fahrenden BMW zusammen. Dabei wurden zwei Insassen der Pkw leicht verletzt, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Unterschiedliche Meinungen gibt es seitens der Unfallbeteiligten über die Schaltungen der jeweiligen Ampeln. Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Insbesondere ein mutmaßlicher Zeuge in einem weißem Mercedes wird gebeten, sich unter der 0541/327-2215 zu melden.

