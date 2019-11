POL-ROW: ++ Buntmetalldiebstähle auch im Nordkreis ++ Kühltruhe aus Gartenhaus gestohlen ++ Arbeitsgerät vom Pritschenwagen gestohlen ++ Begehrtes Kupfer ++ Werkzeuge aus Carportanbau gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Buntmetalldiebstähle auch im Nordkreis

Bremervörde/Farven. Nachdem es in der vergangenen Woche zu einigen Buntmetalldiebstählen rund um Zeven und Sittensen gekommen ist, schlugen unbekannte Kupferdiebe nun auch im Nordkreis zu. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes montierten sie vier Fallrohrelemente vom Gebäude des EDEKA-Marktes an der Neuen Straße ab. Vom Bremervörder Rathaus nahmen sie ein Fallrohr mit. In Farven stahlen die Diebe drei Kupferfallrohr-Endstücke von der Kirche an der Alten Dorfstraße. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450.

Kühltruhe aus Gartenhaus gestohlen

Karlshöfenermoor. Aus einem verschlossenen Gartenhaus haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes eine Kühltruhe gestohlen. Wie sie die Truhe abtransportiert haben, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/393.

Arbeitsgerät vom Pritschenwagen gestohlen

Jeddingen. Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen in der Straße Am Fuchsberg einen gelben Verdichter der Marke Bomag und zwei weiße 30-Liter-Kanister mit Wasser gestohlen. Alles lag auf der Ladefläche eines auf einem Grundstück abgestellten VW Crafter. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/959830.

Begehrtes Kupfer

Visselhövede. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Straße Am Rathaus Buntmetall gestohlen. Sie nahmen mehrere Endstücke von Kupferfallrohren von einem Geschäftshaus mit.

Außenspiegel gestohlen

Zeven. Am vergangenen Wochenende waren wieder Spiegeldiebe in der Stadt unterwegs. In der Königsberger Straße bauten die Unbekannten diesmal gleich den ganzen linken Außenspiegel von einem blauen 5er BMW ab.

Werkzeuge aus Carportanbau gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter im Krokusweg in den Anbau eines Carports eingebrochen. Dazu mussten sie vorher ein Vorhängeschlossen knacken. Aus dem Anbau nahmen die Unbekannten Werkzeuge mit.

Unbekannte plündern Zigarettenautomaten

Zeven. Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in der Godenstedter Straße abgesehen. Sie brannten den an einer Hauswand aufgehängten Automaten auf und nahmen die Zigarettenschachten und auch das Bargeld heraus.

