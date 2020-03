Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-OT Wehrendorf: Unfallflucht an der Wehrendorfer Straße

Bad Essen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag-und Sonntagabend kam es an der Wehrendorfer Straße zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand unweit der Einmündung zum Denkmalsweg abgestellter blauer Ford Mondeo wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich touchiert. Der Verursacher kümmerte sich danach nicht um den entstandenen Schaden und beging Fahrerflucht. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation in Bad Essen unter der Telefonnummer 05472-818 entgegen.

