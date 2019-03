Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180319-0258: Einbruch in Geldinstitut

Hückeswagen (ots)

In ein Geldinstitut an der Peterstraße haben Kriminelle in der Nacht zu Montag (18. März) eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen stiegen die Täter in den frühen Morgenstunden über ein aufgebrochenes Fenster an der Gebäuderückseite in das Gebäude ein und machten sich im weiteren Verlauf an einem Geldautomaten zu schaffen. Ihnen gelang es den Automaten aufzubrechen und Bargeld zu erbeuten. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Laufe der vergangenen Nacht im Hückeswagener Zentrum aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail: poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de

