Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180319-0257: Nach Unfallflucht mit zerstörtem Reifen liegen geblieben

Gummersbach (ots)

Einen auf der Westtangente mit einem Reifenschaden liegen gebliebenen PKW meldeten Zeugen am frühen Samstagmorgen (16. März) der Polizei; der Wagen war zuvor nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 03.35 Uhr waren Zeugen auf den liegen gebliebenen Renault aufmerksam geworden und hatten dem beim Auto angetroffenen 26-jährigen Mann aus Gummersbach Hilfe leisten wollen. Da dieser erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, verständigten sie die Polizei. Zu den Umständen seines Antreffens machte der 26-Jährige keine Angaben. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und aufgrund seiner Alkoholisierung - ein Vortest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille - nicht fahrtüchtig, so dass die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ. Das Fahrzeug des Gummersbachers wies frische Unfallschäden auf; von einem Vorderrad war der Reifen abgesprungen und das vordere Kennzeichen war abgerissen. Dieses fand sich an einer Unfallstelle auf der Vollmerhauser Straße wieder, wo der Renault auf eine Verkehrsinsel geraten war und dabei zwei Verkehrsschilder umgefahren hatte.

