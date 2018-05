POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Rollator entwendet, vor Aufregung Überfall gemeldet

Mainz (ots) - Montag, 30 April 2018, 15:50 Uhr

Einen Überfall meldet am Montagnachmittag ein Pflegedienst bei der Mainzer Polizei über Notruf. In der Boppstraße sei es zu der Tat gekommen und der 75-jährige Geschädigte hätte sich sofort bei dem Pflegedienst gemeldet. Polizeibeamte des Kriminaldauerdienstes treffen kurz darauf einen aufgeregten, gehbehinderten Mann dessen Rollator entwendet worden ist. Diesen hatte er kurz zuvor, in der Boppstraße vor einem Geschäft abgestellt und war einkaufen. Als er zurückkehrte, konnte er seinen Rollator jedoch nicht mehr finden. Im Korb des Rollators waren glücklicherweise keine Wertgegenstände, jedoch war dieser nicht gegen einen Diebstahl gesichert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die Polizeiinspektion Mainz 2 bittet mögliche Zeugen sich zu melden. Hinweise bitte an, Tel.: 06131-65 4210

