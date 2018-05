POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit Pkw

Oppenheim (ots) - Am 30.04.2018, gg. 22:34 Uhr wird durch eine Polizeistreife in Oppenheim Am Stadtgraben ein Pkw festgestellt, der dort verbotswidrig den Feldweg befährt. Auf Anhaltesignale reagiert der 37-jährige Fahrer aus Ludwigshöhe nicht. Er fährt dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Gaustraße Rtg. Dexheim, anschließend über Schwabsburg Rtg. Nierstein. In Nierstein selbst fährt er mit hoher Geschwindigkeit ohne zu Verzögern über Kreuzungen und Einmündungen in den Wohngebieten und anschließend durch den Ortskern, wo aufgrund der Tanz in den Mai Veranstaltung hohes Personenaufkommen herrscht. Er verlässt dann Nierstein über die B9 Rtg. Oppenheim. Hier konnte im Bereich Hafenstraße/Fährstraße durch weitere Streifen die Fahrbahn verengt werden, sodass der Fahrer stark abbremsen musste. Hierbei fuhr der verfolgende Streifenwagen auf den Pkw auf. Verletzt wurde dadurch niemand. In Höhe des Oppenheimer Bahnhofs konnten dann der Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnte bei der Beifahrerin eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug beschlagnahmt.

