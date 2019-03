Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180319-0255: Hund vertreibt Einbrecher

Lindlar (ots)

Beim Einbruch in ein Wochenendhaus in Merlenbach ist am späten Sonntagabend ein unbekannter Täter vom Hund des Geschädigten vertrieben worden. Der Berechtigte hatte gegen 23.20 Uhr die offenstehende Eingangstüre sowie Lichtschein in dem Haus bemerkt. Als er daraufhin mit seinem Hund nach dem Rechten schauen wollte und der Hund in die Hütte lief, stürmte kurz darauf ein Einbrecher aus dem Haus. Der etwa 170 cm große und mit einer dunklen Jacke bekleidete Mann lief ohne Beute in Richtung Lindlar davon. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

