POL-GM: 170319-253: Einbrecher machten reichlich Beute

Reichshof (ots)

Reichlich Beute machten Einbrecher, die am vergangene Woche in ein Einfamilienhaus in Eckenhagen eingestiegen sind. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 11:30 Uhr am Freitag (15.März) hebelten sie eine Balkontür im ersten Obergeschoss des Hauses in der Straße "Am Heidchen" auf. Zudem schlugen sie sowohl an der Balkontür als auch an der Terrassentür im Erdgeschoss die Fensterscheibe ein. Die Täter gelangten ins Haus und suchten dort nach möglichem Diebesgut. Dabei ließen sie so ziemlich alles mitgehen, was ihnen zwischen die Finger fiel: Schmuck, Jacken, Taschen, Uhren, Geldbörsen, Sonnenbrillen, Bargeld, Parfums, Schuhe, Schals und ein schwarzer Pelzmantel.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

