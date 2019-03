Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160319 - 0250: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Wiehl, Hauptstraße Ecke Bahnhofstraße

Wiehl (ots)

Am 16.03.2019 gegen 19:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Wiehler mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Wiehl. Im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße fuhr er aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über die Einmündung in den dort zur Zeit bestehenden Baustellenbereich. Er stieß dort gegen 2 Straßenlampen und ein Verkehrszeichen und wurde schlussendlich durch einen Begrenzungspfosten gestoppt. Bei dem Aufprall wurden er selber sowie 2 weitere Insassen des Autos, ein 13-jähriger aus Wiehl und ein 15-jähriger aus Zülpich, verletzt. 2 weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

