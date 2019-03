Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150319-0247: Führerschein nach Unfall unter Alkoholeinwirkung beschlagnahmt

Wiehl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Wiehl hat die Polizei am Donnerstagabend (14. März) den Führerschein eines Unfallbeteiligten beschlagnahmt, weil der 45-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Gegen 18.45 Uhr war der Autofahrer aus Wiehl beim Einfahren in den Kreisverkehr Marienberghausener Straße / Dörner Straße mit dem Wagen eines 33-Jährigen zusammengestoßen. Die hinzugerufene Polizei bemerkte eine Alkoholfahne bei dem 45-Jährigen. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von etwa 0,7 Promille anzeigte, ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und behielt den Führerschein ein.

