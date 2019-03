Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140319-0246: Graues Mercedes-Coupe fuhr nach Unfall weiter

Lindlar / Kürten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Kürten-Grundermühle und Lindlar-Hommerich ist am Dienstagabend (12. März) ein graues Mercedes-Coupe ohne anzuhalten weitergefahren. Gegen 20.15 Uhr war die Fahrerin eines Ford Tourneo etwa in Höhe der Ortslage Hausgrund in Richtung Hommerich unterwegs, als ihr der Mercedes auf der schmalen Fahrbahn entgegenkam. Obwohl sich die Fahrzeuge seitlich berührten, fuhr der Mercedes in Richtung Kürten davon. Nach Aussagen der Ford-Fahrerin handelte es sich vermutlich um ein graulackiertes Coupe der S-Klasse. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

