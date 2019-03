Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140319-0245: Bei Einkauf abgelenkt - Geldbörse gestohlen

Radevormwald (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Poststraße wurde einer 75-jährigen Radevormwalderin am Mittwochnachmittag (13. März) die Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte Ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen, als siegegen 16.50 Uhr von einer männlichen Person angesprochen wurde. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver, denn als sie kurze Zeit später an der Kasse bezahlen wollte, befand sich die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche. Trickdiebe benötigen nur einen kurzen Moment der Unachtsamkeit, um ihre Tat auszuführen. Oftmals arbeiten sie dabei auch zu zweit: Während ein Täter das Opfer ablenkt, greift ein Komplize unbemerkt zu. Der beste Aufbewahrungsort für Wertsachen sind daher verschlossenen Innentaschen. Wenn Sie eine Handtasche nutzen, so sollten Sie diese immer nah am Körper tragen und nicht etwa am Einkaufswagen befestigen.

