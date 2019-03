Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130319-0243: Nach Unfall geflüchtet

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Einen deutlichen Schaden an einem geparkten Hyundai hat am Dienstagmorgen (12. März) ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Radiumstraße hinterlassen. Der Hyundai war zwischen acht und zehn Uhr auf einem Parkstreifen der Radiumstraße abgestellt und dort von einem Fahrzeug am linken Heck so stark beschädigt worden, dass das Blech zum Teil aufriss. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell