Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120319-0240: Unfall mit Leitplanke nicht bemerkt

Gummersbach (ots)

Dass sie auf dem Weg von Vollmerhausen in Richtung Gummersbach-Zentrum eine Leitplanke berührte, hat eine 79-Jährige aus Lüdenscheid eigenen Angaben nach nicht bemerkt - die Polizei beschlagnahmte wegen offensichtlicher Fahruntüchtigkeit den Führerschein. Die Seniorin war am Montag (11. März) gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 256 unterwegs, als sie im Bereich der Halstenbachtalbrücke gegen die Leitplanke geriet und weiterfuhr. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und fuhr hinter der Dame her. Fast wäre es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW gekommen, als die 79-Jährige auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet; der LKW konnte jedoch durch ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte die Fahrzeugführerin nicht, so dass die Weiterfahrt schließlich durch ein Ausbremsmanöver eines Streifenwagens beendet werden musste. Bei der Befragung gab die Frau an, weder einen Unfall noch einen entgegenkommenden LKW bemerkt zu haben. Wegen dem Verdacht auf Medikamenteneinfluss ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte zudem ihren Führerschein.

