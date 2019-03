Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120319-0241: Zwei Verletzte bei Unfall in Egerpohl

Wipperfürth (ots)

Auf der Bundesstraße 237 in Egerpohl sind am Montag (11. März) bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt worden. Ein 62-Jähriger aus Marienheide war gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Wipperfürth unterwegs, als vor ihm ein Bus in der Bushaltestellenbucht Egerpohl stand. Kurz hinter der Bushaltestelle befindet sich die Einmündung mit der Straße Egerpohl, aus der zu diesem Zeitpunkt eine 18-jährige Wipperfürtherin auf die B 237 einfuhr. Der Marienheider erkannte dieses Manöver erst, als er den Bus passierte und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die 18-Jähriger erlitt dabei schwere, der 42-Jährige dagegen lediglich leichte Verletzungen. Den Schaden an den Autos, die beide abgeschleppt wurden, schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

