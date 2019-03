Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120319-0242: Einbruch in Geldinstitut

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12. März) sind Unbekannte in ein Geldinstitut in Gummersbach-Niederseßmar eingestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude an der Gummersbacher Straße, wo sie sich an einem Geldzählautomaten zu schaffen machten. Bei der Tat lösten die Einbrecher einen Alarm aus; bei Eintreffen der Polizei gegen 03:45 Uhr waren sie mit Ihrer Beute von 35 Euro jedoch schon verschwunden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der Gummersbacher Straße aufgehalten haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

