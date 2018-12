POL-LB: Holzgerlingen: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots) - Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden forderte am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B 464, Einmündung Tübinger Straße in Holzgerlingen. Gegen 09:50 Uhr war eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford von Böblingen kommend in Richtung Tübingen unterwegs. An der Einmündung musste die 63-jährige Fahrerin eines Mercedes an der roten Ampel anhalten und auch eine nachfolgende 18-Jährige brachte ihren Smart zum Stehen. Die 49-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Smart auf. Der durch die Wucht des Aufpralls gegen den Mercedes geschoben und anschließend in den Graben abgewiesen wurde. Die Fahrerinnen des Ford und des Smart wurden leicht verletzt. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten musste die B 464 kurzfristig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell