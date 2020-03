Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Falsche Personalien angegeben

Am Mittwoch, 04. März 2020, wurde um 10.50 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Hanstedt kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen versuchte der Mann zunächst die Polizeibeamten durch die Angabe falscher Personalien zu täuschen. Als die Beamten die echten Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen des Täuschungsversuches und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Am Mittwoch, 04. März 2020, kam es um 13.25 Uhr an der Schützenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Roller-Fahrer überquerte die Schützenstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Radfahrer aus Damme, der die Schützenstraße in Richtung Westring befuhr. Der Junge wurde hierdurch leicht verletzt. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Roller soll es sich um ein weißes Fahrzeug mit schwarzen Applikationen gehandelt haben. Außerdem soll der Auspuff sehr laut und rostig gewesen sein. Bei dem Fahrer soll es sich um eine jüngere Person mit roter Jacke und roten Schuhen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. März 2020, kam es zwischen 07.10 und 16.05 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Fiat. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

