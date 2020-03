Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Betriebsunfall

Am Mittwoch, 04. März 2020, gegen 09.15 Uhr, kam es in der Industriestraße in einer dortigen Betriebshalle zu einem Betriebsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23jähriger aus Damme im Inneren einer Maschine einen Fehler zu beheben. Währenddessen wurde vermutlich die Maschine in Betrieb genommen. Der 23jährige wurde im Inneren der Maschine eingeklemmt und am Bein schwer verletzt. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Damme und Borringhausen wurde der Verletzte aus der Maschine befreit. Anschließend wurde der schwer Verletzte mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Holdorf- Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen Freitag, 28. Februar 2020, 15.00 Uhr, und Dienstag, 03. März 2020, 11.15 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee in Holdorf zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere amtliche Kennzeichen VEC-GB 116 eines Omnibusses, welcher in der Bahnhofsallee abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 04. März 2020, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 51jähriger aus Hanstedt mit einem Transporter die Karl-Friedrich-Benz-Straße. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Transporters nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zuvor hatte der 51jährige gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien angegeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 51jährigen untersagt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 04. März 2020, gegen 06.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Straßburger Straße/ Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 29jähriger aus Vechta beabsichtigte mit einem PKW von der Straßburger Straße nach links auf die Falkenrotter Straße abzubiegen. Hierbei hielt der Fahrer im Einmündungsbereich zu weit vorne, sodass dieser einen PKW einer 31jährigen aus Vechta touchierte. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 31jährige sowie ihr 32jähriger Mitfahrer aus Vechta leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in der Gesamthöhe von ca. 9000 Euro.

