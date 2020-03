Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von zwei hochwertigen Smartphones

Am Mittwoch, 04. März 2020, kam es um 13.34 Uhr in der Langen Straße in einem Mobilfunkgeschäft zum Diebstahl von zwei hochwertigen Smartphones. Zwei bislang unbekannte Täter betraten das Geschäft, während eine Angestellte ein Kundengespräch führte. Einer der beiden Täter begab sich zu den Vorführgeräten der Marke Apple und riss zwei Modelle aus der Sicherung. Anschließend flüchteten sie zu Fuß aus dem Geschäft. Die beiden Tatverdächtigen sind dann über die Soestenstraße zur Wilke-Steding-Straße gelaufen, wo sie in ein wartendes Fahrzeug eingestiegen sind. Hierbei handelte es sich um einen grauen BMW 5er mit dem gelben Kennzeichen BG 54 EYL. Dieser flüchtete anschließend über die Friesoyther Straße, wo sich seine Spur verlor. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen nicht mehr kontrolliert werden. Einer der beiden Täter aus dem Mobilfunkgeschäft wird als etwa 165 cm groß und 18-21 Jahre alt beschrieben. Er trug schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Dazu wurde er als südländischer Typ mit Drei-Tage-Bart und ausgeprägtem Schnäuzer beschrieben, der eine schlanke Statur haben soll. Der zweite Täter wird als etwa 160 cm groß und 18-21 Jahre alt beschrieben. Auch dieser soll über ein südländisches Erscheinungsbild verfügen und schlank gewesen sein. Dazu trug er einen dunkelgrünen Kapuzenpullover, eine dunkelbraune Jacke, eine dunkle Hose und ein schwarzes Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. März 2020, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Gutenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Heckträger eines Suzuki Jimny, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

