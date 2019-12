Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Gartenlaube gesucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 18. Dezember, meldete ein 56-Jähriger der Polizei einen Einbruch in seine Gartenlaube in der Detmolder Straße. Unbekannte beschädigten zwischen dem 16. Dezember gegen 15:30 Uhr und Mittwoch gegen 11 Uhr das Vorhängeschloss der Laube samt Vorrichtung. Anschließend wurden in einem direkt neben der Laube befindlichen Abstellraum eine Bohrmaschine und eine Axt entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können. Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 02331 - 986 2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell