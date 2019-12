Polizei Hagen

POL-HA: 31-Jähriger beobachtet Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Dienstag, 17. Dezember, meldete ein Zeuge der Polizei gegen 8:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Rastebaum. Der 31-Jährige war mit seinem Hund spazieren und hörte zunächst einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Im weiteren Verlauf sah er, wie ein grauer BMW Kombi beim Ausparken gegen das Heck eines Smarts stieß. Auch der 71-jährige Besitzer des Smarts hatte den Unfall beobachtet. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Fahrer des BMWs entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066.

