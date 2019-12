Polizei Hagen

POL-HA: Schwer verletzter Mann nach Unfall am Samstag identifiziert

Hagen (ots)

Am Samstagabend, 14.12.2019, kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW uns einem Fußgänger in Altenhagen. Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach umfangreichen Ermittlungen des Verkehrskommissariats konnte der zunächst unbekannte Mann jetzt identifiziert werden. Es handelt sich bei dem Schwerverletzten um einen 78-jährigen Hagener. Er befindet sich zur Zeit in einer Spezialklinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

