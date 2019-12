Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in der Innenstadt

Hagen (ots)

Zwischen Freitag, den 06.12.2019 und Dienstag, dem 17.12.2019, kam es in der Hochstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Das betroffene Ehepaar, dass in 4. Obergeschoss des Hauses wohnt, kehrte nach einem Kurzurlaub zurück und stellte den Einbruch fest. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nimmt Hinweise unter 02331-986-2066 entgegen.

